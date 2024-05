Tabaccaia uccisa, l'indagato sceglie il silenzio. La famiglia: "C'è una terza persona che ha organizzato tutto"

E’ comparso in aula, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere il 43enne marocchino Redouane Moslli, accusato - in concorso anomalo con il 72enne Vittorino Checchia - dell’omicidio di Franca Marasco, la tabaccaia di 72 anni uccisa lo scorso 28 agosto, in città, durante una rapina (qui i dettagli).

L’atteso incidente probatorio, già rinviato e fissato questa mattina dinanzi alla gip Bencivenga, è durato poco più di 30 minuti, e non ha aperto alcuno spiraglio né sulla ricostruzione di quanto accaduto quella mattina, nella tabaccheria di via Marchese De Rosa, né sul coinvolgimento di altre persone o rispetto all’esistenza di una ‘regia’ dietro al terribile fatto di sangue.

Moslli, che aveva già reso dichiarazioni ai magistrati in più di una occasione, ha infatti preferito non rilasciare dichiarazioni né allargare il raggio delle stesse. Per la Procura, quindi, resta acquisita la confessione resa all’indomani dell’arresto circa le proprie responsabilità, ma non rispetto agli elementi etero-accusatori perché non raccolti nel contraddittorio delle parti. Il fascicolo resta, quindi, nelle mani della pm Ida Perrone, che dovrà tirare le somme delle indagini preliminari e richiedere l’archiviazione o il rinvio a giudizio degli indagati.

Rabbia e delusione erano evidenti, al termine dell’udienza, sui volti dei familiari di Franca Marasco: “Ci sentiamo presi in giro”, lo sfogo della sorella della vittima, Rosa Marasco, rappresentata dall’avvocato Enrico Rando. “Ma rabbia e delusione non sono sentimenti esclusivamente negativi”, tiene a precisare. “Sono sentimenti che fanno scoppiare la necessità di una alternativa. E io percorrerò ogni altra strada possibile perchè non si può continuare a stare zitti e immobili”.

“La lotta alla mafia non si fa in tribunale, ma si fa tra la gente e tra le strade di una città che è stravolta da una delinquenza impossibile”, sbotta la donna, sostenuta in questo percorso dal marito e dalla figlia (quest’ultima rappresentata dall’avvocato Andrea D’Amelio). “La tabaccheria di mia sorella per me è la sua tomba”, aggiunge. “In quel luogo ho visto il suo sangue, e in quel luogo ho registrato la vicinanza e l’affetto di tante persone che conoscevano la nostra famiglia, ma anche tante assenze, quelle delle istituzioni e delle associazioni che per prime dovrebbero battersi per la legalità. Invece siamo una città che è educata al silenzio, che è uguale all’indifferenza”.

Rosa, che non ha mai creduto alla versione della rapina finita nel sangue, pretende verità: “In aula ho visto i due indagati, ma la mia attenzione è rivolta al ‘numero 3’, di cui non conosco né il nome né il cognome, ma sono certa che c’è. Ed è la persona che ha organizzato questo omicidio terribile, brutale”, conclude. La rapina, lo ricordiamo, fruttò 75 euro in contanti e due telefoni cellulari, ma nella borsa della vittima i carabinieri trovarono oltre 10mila euro in contanti. Secondo l’accusa, i due indagati - Redouane Mossli, di 43 anni, e il 71enne Vittorino Checchia - si sarebbero accordate per mettere a segno una serie di rapine in danno di attività commerciali della zona. Il primo, reo-confesso, avrebbe colpito la donna con quattro fendenti all’addome, durante la rapina; il secondo, che non ha mai parlato con i magistrati, gli avrebbe fornito l’arma e i vestiti.

L'omicidio di Franca Marasco

Fatali sono stati i quattro fendenti inferti dal 43enne con un coltello da cucina all'indirizzo della donna - che nel frattempo urlava 'aiuto' - due all'addome e due al collo. L'uomo, dopo aver abbandonato l'arma del delitto, si era allontanato portando via 75 euro e due telefoni cellulari. Mosili - fermato il 2 settembre presso la stazione di Napoli - nel corso dell'interrogatorio davanti al giudice, aveva ammesso le proprie responsabilità e fornito riferimenti utili in merito a un soggetto chiamato 'Neru', sostenendo di averlo conosciuto mesi prima presso il centro di accoglienza della chiesa San Pio X di Foggia e con il quale ha detto di essersi messo d'accordo per la commissione della rapina.