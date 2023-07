A fuoco sgabuzzino su un terrazzo: paura in via Scillitani

Non si sono fortunatamente registrati feriti a causa dell'incendio scoppiato questa mattina in via Scillitani, a Foggia. L'intervento dei vigili del Fuoco e dei Carabinieri è avvenuto in seguito a una chiamata effettuata al 112, intorno alle 8.30, da un residente dell'edificio. L'incendio è partito da uno sgabuzzino presente sul terrazzo dello stabile.

Il fumo sprigionato avrebbe raggiunto uno degli appartamenti vicini, all'interno del quale era presente un anziano, prontamente soccorso e fatto allontanare per precauzione dallo stabile. Non ha riportato ferite. Nell'incendio è andato distrutto il solo sgabuzzino, non si sono registrati altri danni agli appartamenti vicini.

Le fiamme sono state prontamente domate dai vigili del fuoco: dai primi rilievi, a provocare l'incendio, potrebbe essere stato l'utilizzo di un cannello bruciatore per guaina, durante dei lavori di manutenzione. La copertura in legno avrebbe favorito la propagazione del fuoco.