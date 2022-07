Vasto incendio alla periferia di Foggia: fiamme nei pressi di un'azienda di pale eoliche

L'incendio è scoppiato attorno alle 15.30, in via Manfredonia, nelle adiacenze di una ditta di pale eoliche

Un incendio di notevoli dimensioni, è scoppiato alla periferia di Foggia, su via Manfredonia, nei pressi di una azienda di pale eoliche. Le fiamme, alimentate dalle sterpaglie, hanno raggiunto diverse pale depositate nei terreni dell'azienda. Il forte vento ha contribuito notevolmente al propagarsi del fuoco, arrivando a interessare anche la porta d'ingresso del capannone dell'azienda stessa.

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per domare le fiamme. È stata interessata anche l'Arpa per stabilire il livello di sostanze nocive disperse nell'aria, in seguito all'incendio.