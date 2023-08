Scoppia incendio in un appartamento, paura in via Ciampitti

Attimi di paura la scorsa notte in una palazzina di sette piani in via Ciampitti a Foggia. Per cause ancora in corso d'accertamento, in un appartamento al pianterreno oggetto di alcuni lavori di ristrutturazione, è divampato un incendio.

Il fumo ha invaso le scale raggiungendo i piani superiori e facendo scattare l'allarme dei residenti, svegliati dall'odore ed evidentemente spaventati. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno scongiurato il peggio e messo in sicurezza lo stabile e i condomini.