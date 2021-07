Foggia, brucia saracinesca di una profumeria in via Gioberti: è caccia all'autore

Non si sono per fortuna registrati danni all'interno della profumeria Jolly di via Gioberti, dove la scorsa notte è stato appiccato un incendio davanti all'esercizio commerciale. L'episodio è avvenuto intorno alle 2, quando un soggetto (probabilmente solo) ha raccolto dei rifiuti dandogli fuoco davanti alla saracinesca del negozio, che è rimasta danneggiata sul lato destro. Fortunatamente, le fiamme non hanno prodotto conseguenze peggiori all'interno.

Sul posto è intervenuta la Polizia, che ha acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti all'interno della profumeria, e sta procedendo all'identificazione del soggetto. Da accertare la matrice del gesto, se si sia trattato di un semplice atto vandalico o di una intimidazione.