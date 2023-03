Paura all'Einaudi-Grieco: fiamme in un corridoio dell'istituto

Solo tanta paura, ma fortunatamente nessun danno è stato registrato in seguito a un incendio scoppiato nella sede di via Napoli dell’Istituto ‘Einaudi-Grieco’ di Foggia.

Il fatto si è verificato questa mattina in uno dei corridoi al primo piano del plesso, dove è andato a fuoco un cartone. Il fumo ha invaso parte della struttura, ma non si sono registrati danni né persone ferite. In via precauzionale è stata disposta l’evacuazione della scuola. L’incendio è stato subito spento dal personale scolastico. L’intervento successivo di una squadra dei vigili del fuoco è servito a verificare che il pericolo fosse scongiurato.