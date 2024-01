Fiamme nell'autodemolizione: incendio distrugge escavatore e due carcasse di mezzi pesanti

Incendio distrugge escavatore e due carcasse di camion presenti all'interno di una ditta di autodemolizione. E' successo, la scorsa notte, a Foggia, nel piazzale dell'azienda situata lungo la Statale 673. Il fatto è successo poco dopo la mezzanotte: sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che non hanno rilevato tracce evidenti di dolo o altro tipo di innesco, benché la natura dolosa dell'accaduto sembrerebbe l'ipotesi al momento più accreditata. L'accaduto è all'attenzione dei carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso. L'area non è dotata di telecamere per la videosorveglianza.