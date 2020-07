Incendio auto ieri sera, in via Telesforo, a Foggia. A fuoco un'autovettura parcheggiata all'altezza della rotatoria di via Napoli. Il fatto è successo intorno alle 21.30, quando le fiamme hanno avvolto il mezzo, distruggendolo. Il rogo potrebbe essere di natura dolosa: alcuni testimoni, infatti, hanno riferito di aver "visto una persona appiccare il fuoco e fuggire". Sull'accaduto sono in corso le indagini delle forze di polizia | IL VIDEO