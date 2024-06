Paura in viale Pinto: l'auto va a fuoco mentre è in marcia

Tanta paura, ma nessuna conseguenza fisica per il conducente di un'autovettura andata improvvisamente a fuoco, mentre procedeva lungo viale Pinto, a Foggia.

Il fatto è successo intorno alle 23 di ieri, all'altezza del mercato rionale: per cause ancora in fase di accertamento, ma quasi certamente riconducibili ad un guasto tecnico, l'autovettura è stata interessata da un incendio; le fiamme, partite dal vano motore, hanno interessato in breve tempo tutto il resto.

Il conducente del mezzo è riuscito ad arrestare la marcia, mettersi al sicuro e chiedere aiuto: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona.