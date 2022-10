Grave episodio in città: incendia auto e scappa

Incendio auto nella notte, a Foggia. E' successo lungo Corso Roma dove, all'incrocio con via don Luigi Sturzo, è andata a fuoco una Lancia Delta. L'incendio è di natura dolosa: sul posto, infatti, sono state trovate tracce di benzina e alcuni residenti del posto avrebbero notato la sagoma di un uomo fuggire subito dopo l'innesco delle fiamme. Necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Alle forze dell'ordine il compito di ricostruire l'accaduto e risalire al responsabile del gesto.