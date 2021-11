Fumo e fiamme in viale Fortore: scoppia incendio in appartamento, uomo tratto in salvo dai vigili del fuoco

Attimi di panico, a Foggia, per un incendio divampato in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina in viale Fortore, al Rione Martucci. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 13; il fumo ha invaso l'intero rione, gettando nel panico i residenti della zona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia che sono riusciti a trarre in salvo l'inquilino dell'appartamento. L'uomo è stato trasportato in ospedale dal 118, per gli accertamenti del caso; dalle prime indiscrezioni raccolte le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Sul posto anche una pattuglia della polizia per gli accertamenti del caso.