Paura alla Macchia Gialla, appartamento avvolto dalle fiamme: tratte in salvo due donne

Paura in zona 'Macchia Gialla', a Foggia, dove un incendio ha distrutto un appartamento situato al secondo piano di una palazzina in via Danimarca.

Il fatto è successo poco dopo le 10: in breve tempo, le fiamme hanno interessato gran parte dell'appartamento, generando una colonna di fumo denso e nero; le lingue di fuoco hanno interessato anche i balconi e i tendaggi esterni dell'abitazione generando il panico nella palazzina e nell'isolato.

Numerose le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco, da parte di residenti della zona e passanti. Gli uomini del 115 sono arrivati sul posto con una squadra e due mezzi di supporto, ovvero autoscala e autobotte; le fiamme sono state sedate dopo circa due ore.

Due le persone tratte in salvo, si tratta di una donna portata in ospedale per accertamenti (non sono note al momento le condizioni) e una anziana. Al momento non è nota la causa dell'incendio. L'appartamento è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco che effettueranno i rilievi tecnici e le verifiche del caso.