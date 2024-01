Per recuperare il telefono resta incastrato sotto una grata: in via Pogdora arrivano i vigili del fuoco

Il telefono scivola in una grata e, nel tentativo di recuperarlo autonomamente, solleva la griglia e resta incastrato sotto di essa. E' accaduto poco fa, in via Pogdora, a Foggia.

La vittima dell'incidente è un giovane di nazionalità straniera, soccorso da vigili del fuoco giunti sul posto con una squadra. L'intervento è terminato poco fa: per permettere agli operatori del 115 di mettere in sicurezza il malcapitato, la strada è stata temporaneamente bloccata. Allertata a scopo precauzionale anche una ambulanza del 118. Resta da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto, al vaglio dei carabinieri.