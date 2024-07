Il Tar annulla l'interdittiva antimafia ad Aleasya Costruzioni: "Eccesso di potere"

“Il quadro indiziario configurato” non è tale da giustificare “una prognosi di permeabilità mafiosa tale da giustificare il più grave provvedimento interdittivo” perché e i dati investigativi raccolti sono “troppo generici ed indeterminati per suffragare il pericolo di infiltrazione criminosa ai danni della società ricorrente”.

Con queste parole, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie il ricorso presentato da Aleasya Costruzioni S.r.l., oggetto di interdittiva antimafia spiccata dalla Prefettura di Foggia con conseguente esclusione dalla cosiddetta white list tenuta dalla Prefettura di Foggia al fine di partecipare alle gare pubbliche che avessero previsto, tra i lavori da eseguire, anche il “movimento terra”.

Il provvedimento chiude “una brutta avventura” che ha “profondamente segnato nello spirito e soprattutto nel fisico” il titolare, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Valla e Roberta Valla.

Nelle 15 pagine della sentenza, Il Collegio evidenzia come “deve evitarsi l’adozione di provvedimenti aprioristicamente diretti all’applicazione dell’interdittiva prefettizia in assenza di un forte quadro indiziario che denoti la realistica probabilità materiale del rischio infiltrativo e non la mera possibilità o semplice eventualità che esso si verifichi” perché “diversamente opinando, l’irrogazione di informazioni interdittive antimafia rappresenterebbe un ostacolo al ripristino di un regime di legalità in territori affranti dalla presenza di organizzazioni criminali e dove i rapporti della specie di quelli contestati possono essere ricorrenti, ma casuali, perché legati a dinamiche sociali che nulla necessariamente implicano sul piano delle scelte imprenditoriali ed economiche”.

L’accoglimento del ricordo è in continuità all’orientamento secondo cui “il pericolo dell’infiltrazione mafiosa, quale emerge dalla legislazione antimafia, non può sostanziarsi in un sospetto della pubblica amministrazione o in una vaga intuizione del giudice, che consegnerebbero questo istituto, pietra angolare del sistema normativo di prevenzione antimafia, ad un diritto della paura”. Il provvedimento adottato dalla Prefettura di Foggia “risulta viziato per eccesso di potere nelle forme sintomatiche della violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza delle misure di prevenzione”.

A seguito dell'interdittiva, il Comune di Foggia aveva provveduto alla risoluzione dei contratti di appalto stipulati con l’impresa Aleasya Costruzioni s.r.l., che si era aggiudicata i lavori di realizzazione del Centro aperto polivalente per minori in via D’Addedda e della casa rifugio (qui la vicenda). Ora la sentenza del Tar riabilita la società annullando di fatto l'informativa antimafia del 9 novembre scorso.