Lanciò materiale pericoloso prima di Foggia-Giugliano, daspo per tifoso ospite. Accertamenti in corso su altre due partite

Arrivano i primi provvedimenti da parte della Questura di Foggia in seguito ad alcuni episodi di intemperanze verificatisi nel corso dello scorso campionato di serie C, sui quali la Polizia ha avviato una approfondita attività di indagine al fine di identificare gli autori delle condotte illecite.

Nello specifico, il personale della Digos ha ricostruito gli accadimenti identificando e denunciando in stato di libertà presso la Procura della Repubblica un tifoso del Giugliano. I fatti si riferiscono all'incontro tra Foggia e Giugliano dello scorso 8 aprile, quando un supporter della squadra ospite si rese responsabile del lancio di materiale pericoloso prima dell'inizio della gara, all'esterno dello stadio 'Zaccheria'.

Per lui è stato comminato il provvedimento Daspo della durata di 5 anni con contestuale obbligo di firma presso gli uffici della p.g. in costanza di gare calcistiche della durata di tre anni. Ulteriori approfondimenti sono in corso per le intemperanze registrate in altre due partite, ovvero il derby Foggia-Taranto del 1° febbraio scorso e Foggia-Turris del 23 aprile, volti all'identificazione di facinorosi nei confronti dei quali sarà avviato il procedimento per l'emissione del Daspo da parte del Questore.