Mafia in Capitanata, la dura analisi di Melillo: "Gravi episodi criminali dei quali manca la piena consapevolezza"

Aiga e Ordine degli Avvocati incontrano il procuratore capo antimafia, Giovanni Melillo, per fare il punto della situazione criminalità in Capitanata, ospitati dall'università di Foggia

"La Capitanata è attraversata da gravi episodi criminali dei quali non c'è ancora piena consapevolezza", con queste dure parole, il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo ha commentato lo stato delle cose a Foggia e nella sua provincia.

In occasione dell'incontro organizzato nell'aula Magna dell'Università di Foggia, da Aiga e Ordine degli Accocati di Foggia, il procuratore, con un commento tranchant, ha dato il suo punto di vista su quanto si sta vivendo in Capitanata.

Per Roberto Rossi, procuratore della Repubblica di Bari, la risposta dello Stato non manca: "Attraverso sequestri e confische, sono stati fatti grandi passi in avanti".