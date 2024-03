Supermercato nel mirino di ladri, vigilantes mettono in fuga i malfattori e sventano il colpo. E' successo la scorsa notte, a Foggia, all'interno del supermercato 'Dok' di via Nedo Nadi.

Il fatto è successo intorno all'130: a far saltare i piani dei malviventi sono stati gli uomini dell'istituto di vigilanza Watchman Eye, intervenuti immediatamente sul postoSull'accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze di polizia. Si tratta del secondo furto sventato dall'istituto in danno di attività commerciali di generi alimentari: nel dicembre scorso, i vigilantes riuscirono ad impedire il furto in danno del punto vendita 'La Bontà' in viale Europa.