Ladri in azione nel bar dell'ex Green Park: scatta l'allarme, vigilantes mettono in fuga i malviventi

Ladri in azione presso il Bar Tabacchi dell'area di servizio 'La Sosta' (ex Green Park), situata lungo la Statale 16, a Foggia.

Il fatto è successo intorno all'1.30 della passata notte, quando è scattato l'allarme alla sala operativa dell'istituto di vigilanza privata 'Watchman Eye'. L'operatore di centrale, attraverso la videosorveglianza, ha riscontrato la presenza di alcuni individui, incappucciati, intenti ad abbassare le telecamere poste sul retro del bar.

I vigilantes si sono precipitati sul posto, mettendo in fuga i malfattori. Questi ultimi, infatti, erano già entrati all'interno del locale ma hanno avuto solo il tempo di manomettere le telecamere e un sensore. Sul posto è intervenuta una 'Volante' della polizia per i rilievi del caso e successivamente l'amministratore della ditta per constatare i danni subiti.