Furto all'alba davanti a un ristorante: donna ruba una pianta, titolare pubblica video sui social

In strada all'alba del nuovo anno per rubare piante al ristorante. Succede a Foggia, dove una donna è stata immortalata dalle telecamere dell'osteria 'Terra Arsa' mentre asporta una pianta che decora e abbellisce l'esterno dell'attività.

"Così comincia il nostro 2024", lo sfogo social di Dani Murani, che attacca: "Cara signora, che alle 7.30 del mattino di questo nuovo anno hai avuto la brillante idea di regalarti una pianta presa in 'prestito' dalla nostra Osteria Terra Arsa. Foggia non merita gente come Lei", continua.

"Noi siamo gente per bene, gente che lavora, che crede nella propria città. Lei no,crede che una pianta da 2.50 euro sia una bene che le può svoltare la vita. Detto ciò, denunciamo, svoltiamo, il cambiamento dipende da noi", conclude.