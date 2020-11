Il panificio Frasca riapre dopo il furto: "Non smettiamo di sperare che Foggia diventi una città migliore"

Non si dà per vinto il panificio Frasca e riapre la serranda all'indomani di un furto, nel punto vendita di viale Ofanto a Foggia, avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì. Poche ore dopo i dipendenti sono tornati al lavoro.

"Rabbia, amarezza e tanta desolazione hanno pervaso le nostre menti. In un periodo come questo, sembra davvero che la nostra realtà ci provi gusto a gettare ancora altra benzina su un fuoco che divampa incessantemente", si legge nel messaggio apparso sui social a firma dei Panifici Frasca Rocco. Hanno ripreso fiato dopo il colpo e non si sono fatti sopraffare dalla tristezza. "Ci siamo rimboccati le maniche e, con l'aiuto di tutta la nostra meravigliosa squadra, non abbiamo perso tempo. Abbiamo rimesso tutto in sesto per potervi accogliere al meglio, come facciamo ogni giorno".

Ringraziano clienti e amici che hanno avuto una parola di conforto, ma soprattutto la loro squadra, immortalata in una foto: "È vero, oggi il nostro sorriso è tinto d'amarezza, ma la speranza che Foggia possa diventare una città migliore, non deve mai venir meno. Perciò teniamo duro e cerchiamo di fare la nostra parte, rimanendo uniti e diffondendo valori sani e genuini".