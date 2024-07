"Mano lesta" in libreria: donna ruba articoli per 200 euro ma le telecamere riprendono tutto

'Mano lesta' in libreria, dove una donna, apparentemente di giovane età, ha asportato merce per un valore di circa 200 euro.

E' successo nel pomeriggio di ieri, venerdì 19 luglio, all'interno del bookstore 'Mondadori' di via Oberdan, in pieno centro, a Foggia: le 'gesta' della cliente sono state riprese dalle telecamere di sicurezza poste all'interno e all'esterno dell'attività commerciale e poi rilanciate sui social come pubblica denuncia.

"I ladri colpiscono ancora", spiegano demoralizzati i titolari dell'attività, postando il video dell'accaduto. "La signora in questione (se così la si può chiamare) ha rubato articoli per un valore di 200 euro (6 cuffie da 35,00 cadauna e un altoparlante) forse ignara delle telecamere. Oggi scatterà la denuncia, ma siamo stanchi e sfiduciati da questa città: la parte marcia è sempre più prorompente".Non è la prima volta che l'attività di via Oberdan subisce furti e ruberie (continua a leggere).