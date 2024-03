Ladri in azione da Bonassisa Lab: rubato un gruppo elettrogeno da 300mila euro

Ladri in azione nella sede del laboratorio di analisi 'Bonassisa Lab', a Foggia. E' successo la scorsa notte, a Foggia, dove ignoti sono riusciti ad asportare un gruppo elettrogeno del valore di circa 300mila euro.

La dinamica del furto è stata ricostruita attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglia della struttura, che ha ripreso l'intera sequenza: i malfattori - è emerso - sono giunti sul posto con un grosso camion, utilizzato prima come 'testa d'ariete' per abbattere il cancello del laboratorio, e poi per trasportare la refurtiva. L'accaduto è all'attenzione della polizia, che ha avviato le indagini del caso.