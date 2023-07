Sacerdote aggredito e derubato mentre si reca in parrocchia: ora è ricoverato in ospedale

È ricoverato presso il Policlinico di Foggia in stato di shock don Gaetano Marcheggiano, vittima di un furto alcuni giorni fa, mentre stava recandosi presso la parrocchia di San Pio X per celebrare messa. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio del 19 luglio, quando l’anziano sacerdote, uscito dall’Ual (Unione Amici di Lourdes), struttura nella quale risiede da circa un anno e mezzo, per recarsi alla parrocchia di San Pio X, sarebbe stato avvicinato da un uomo che gli avrebbe sottratto il portafoglio al cui interno vi erano il bancomat con codice pin, patente, carta d’identità, tessera sanitaria e contanti.

Ad accorgersi del furto è stata una volontaria della parrocchia che, giunta presso la parrocchia per aprire la segreteria, ha notato Don Gaetano in stato confusionale all’interno della propria autovettura parcheggiata nel cortile antistante la parrocchia.

La donna, dopo aver allertato il 118, ha condotto il sacerdote all’interno della segreteria. Subito dopo, è stata contattata da uno stretto collaboratore di don Gaetano che si prende cura dell’anziano sacerdote (e ne possiede la delega a operare sul conto corrente) il quale la informava che dal conto di don Gaetano era stato effettuato un prelievo di 600 euro e un successivo pagamento con carta di 60 euro presso un supermercato, movimenti evidentemente non autorizzati.

Alla donna, Don Gaetano è riuscito solo a comunicare di aver subito un furto, senza riuscire ad aggiungere altri dettagli. Il successivo ricovero si è reso necessario per il perdurante stato di incoscienza successivo allo shock e per essere rimasto oltre un’ora in auto sotto il sole, prima che la volontaria lo notasse.