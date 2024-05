Si intrufolano nel cantiere della Fiera e portano via grosse bobine di cavi in rame

Ladri in azione nel cantiere del Quartiere Fieristico di Foggia, dove ignoti sono riusciti ad asportare materiale di lavoro - nello specifico.alcune grosse bobine di cavi in rame - per un ingente valore economico.

Il furto sarebbe stato messo a segno quasi certamente nel fine settimana, ma è stato scoperto e denunciato questa mattina, alla riapertura del cantiere.

Chi ha agito ha forzato l'ingresso principale del cantiere; per trasportare la refurtiva è stato necessario l'utilizzo di un mezzo pesante introdotto all'interno del cantiere.

L'area colpita, però, non è dotata di sistema di videosorveglianza. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso.