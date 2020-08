Incrociano una pattuglia, abbandonano l'auto e fuggono a piedi: caccia ai presunti ladri

Sono in corso le ricerche da parte della Polizia sul probabile furto di un'auto avvenuto la scorsa notte in via Fuiani, dove gli occupanti di una Fiat Uno, alla vista del pattuglione interforze (composto da Polizia, polizia Locale e Guardia di Finanza), hanno abbandonato il mezzo fuggendo a piedi.

La fuga precipitosa ha indotto gli uomini delle forze dell'ordine a pensare che il mezzo fosse stato rubato. È caccia ai presunti ladri.