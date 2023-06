L'ultimo struggente saluto a Giuseppe Tucci: sirene spiegate e l'omaggio della curva Nord al giovane vigile del fuoco

Si sono svolti alla parrocchia Beata Maria Vergine i funerali del giovane vigile del fuoco, morto in seguito a una colluttazione all'esterno di una discoteca a Rimini

Lacrime e grande commozione per l'ultimo saluto a Giuseppe Tucci, il giovane vigile del fuoco foggiano morto in seguito a una violenta colluttazione avvenuta all'esterno di una discoteca di Rimini, con il buttafuori Klajdi Mjeshtri, attualmente in carcere con l'accusa di omicidio volontario.

Sirene spiegate e un picchetto d'onore hanno accompagnato l'uscita del feretro dalla chiesa Beata Maria Vergine, dove si è svolta la cerimonia funebre. Presenti anche gli ultras della curva Nord con i quali Tucci condivideva la passione per i colori rossoneri.