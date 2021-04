Foggia festeggia i 169 anni della polizia. Una lunga storia premiata con la Medaglia d'oro al valore civile

Cerimonia nel piazzale della questura di via Gramsci. In questo giorno il pensiero è stato rivolto non solo ai caduti durante il servizio ma anche ai tanti colleghi che hanno perso persone care a causa della pandemia da Covid-19

Foggia celebra la Polizia di Stato nel giorno in cui ricorre il 169° anniversario della fondazione del corpo. Anni ricchi di cambiamenti che vengono ricordati, il 10 aprile giorno in cui nel 1981 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 121 che, come evidenziato dalle parole del Capo della Polizia, Lamberto Giannini, “portava in sé il seme di grandi evoluzioni, ridisegnando una polizia moderna e a forte identità civile”.

Questa mattina, presso la questura di via Gramsci, si è tenuta una cerimonia intima e raccolta, durante la quale il Prefetto di Foggia Raffaele Grassi, accompagnato dal QuestorIl momento è stato preceduto da un momento di preghiera curato dal cappellano della questura, don Osvaldo Castiglione.

In questo giorno il pensiero è stato rivolto non solo ai caduti durante il servizio ma anche ai tanti colleghi che hanno perso persone care a causa della pandemia. Nella stessa giornata, la Polizia di Stato è stata insignita di una medaglia d’oro al valor civile (nella foto accanto).

Il prestigioso riconoscimento è stato attribuito per il compito svolto dai Questori, Autorità provinciali di pubblica sicurezza preposte al coordinamento tecnico operativo dei servizi di ordine e sicurezza pubblica.

L’attribuzione della medaglia d’oro, corona un delicato lavoro svolto in un ampio lasso di tempo che ha visto cambiare profondamente le sensibilità ed il contesto sociale e culturale, fino ai nostri giorni caratterizzati dalla necessità di contemperare il pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali previsti dalla nostra Costituzione Repubblicana, con le eccezionali condizioni imposte dalla pandemia.