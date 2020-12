In quattro violano il dpcm: da Foggia a Fermo su un'auto senza assicurazione e con gli attrezzi per compiere furti in casa

Da Foggia a Fermo a bordo di un'auto priva di assicurazione e nel portabagagli grimaldelli e strumenti per l'effrazione: quattro soggetti provenienti da un campo nomadi del capoluogo dauno sono stati fermati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della città marchigiana in possesso di cacciaviti e punteruoli utilizzati dai malviventi per entrare negli appartamenti attraverso porte o finestre.

I quattro presunti ladri sono stati denunciati in stato di libertà per possesso degli arnesi da scasso e segnalati alla competente autorità giudiziaria per aver violato la norma anti-contagio che vieta lo spostamento tra comuni e regioni diverse da quelli di residenza.