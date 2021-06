Sulla pettorina sfoggia frasi ingiuriose nei confronti di esponenti di istituzioni cittadine: foggiano individuato dai carabinieri e portato in caserma

Portava il suo 'messaggio' in giro per i locali della zona pedonale. La posizione dell'uomo, non nuovo a questo tipo di manifestazioni, è al vaglio dell'autorità giudiziaria

Andava in giro, per le strade di Foggia, con una pettorina artigianale, sulla quale erano riportate frasi ingiuriose nei confronti di esponenti di istituzioni cittadine. L'uomo - foggiano di mezza età, non nuovo a questo tipo di manifestazioni - è stato individuato questa mattina, dai carabinieri, in una attività commerciale presente nell'isola pedonale di Foggia. Fermato dai militari, il 'cartellonista' è stato accompagnato in caserma; la sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.