Incidente stradale alle porte di Foggia: violento impatto tra un furgone un'auto, conducente in codice rosso

E' successo ieri mattina. Il ferito è stato trasportato in ospedale e non dovrebbe essere in pericolo di vita. I rilievi e gli accertamenti sull'accaduto sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale

Violento impatto tra due auto all'incrocio tra le Provinciali 75 e 76, in agro di Foggia. Ad entrare in collisione, ieri mattina, sono stati due mezzi, un furgone Renault ed una Fiat Punto; la dinamica dell'impatto è ancora da chiarire.

Ferito in modo grave uno dei due conducenti: è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico Riuniti da una ambulanza. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. I rilievi e gli accertamenti sull'accaduto sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale di Foggia.