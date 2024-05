Ordigno in via Spalato, pronta l'evacuazione di massa: punti di raccolta e procedure per chi ha difficoltà

Ordigno in via Spalato, a Foggia è tutto pronto per l'evacuazione di massa, che interesserà circa 4mila persone residenti nella cosiddetta “zona rossa” di sicurezza (qui l’elenco delle vie coinvolte).

La popolazione residente nel raggio delle attività potrà ritirare o scaricare un apposito questionario che dovrà essere compilato solo ed esclusivamente in caso di necessità di trasporto durante le attività di evacuazione.

Il questionario è scaricabile collegandosi all’apposita sezione del sito del Comune di Foggia o al link https://polizialocale.comune.foggia.it/pl/2024/05/16/ordigno/, anche in formato editabile.

In alternativa, potrà essere ritirato a mano nei punti informativi opportunamente istituiti (uffici o gazebo) nei giorni 22 e 23 maggio dalle 9 alle 19 a Palazzo di Città, presso il pronao della Villa Comunale, al Comando di Polizia Locale e distaccamento di Polizia Locale presso il Nodo Intermodale.

Il questionario dovrà essere compilato e restituito necessariamente nei punti sopra indicati punti entro il 27 e 28 maggio 2024 dalle 9 alle 19 o via email all'indirizzo emergenzaordignobellico@comune.foggia.it entro e non oltre il 28 maggio precisando nell'oggetto: Questionario. Per qualsiasi dubbio, esigenza o chiarimento, dal domani, 23 maggio, sarà possibile contattare il numero 0881/786750 (lunedì - venerdì, dalle 8.00 alle 19.00, sabato dalle 9.00 alle 13.00) o inviare una mail all'indirizzo emergenzaordignobellico@comune.foggia.it.

Tutti i successivi aggiornamenti ufficiali saranno consultabili sui canali istituzionali del Comune di Foggia accedendo alla sezione dedicata del sito internet (https://www.comune.foggia.it) e sulla pagina Facebook del Comune. Al questionario è allegata la planimetria dell’area soggetta ad evacuazione con l’indicazione dei punti di raccolta presso i quali chi ne avesse necessità potrà presentarsi per il servizio navetta verso le aree di attesa in corso di definizione e verrà ricondotto al termine dell’emergenza.

I 'Punti di Raccolta', meglio descritti nella planimetria allegata al questionario, saranno ubicati in piazza Vittorio Veneto, piazza Umberto Giordano, largo Vicolo Barbuto e presso l’area verde di via Sant’Alfonso de Liguori / via Sant’Antonio.