Ordigno bellico, evacuazione parziale in un raggio di 430 metri: lo sgombero avverrà il 2 giugno

In seguito al ritrovamento dell'ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale, in un cantiere di via Spalato, domenica 2 giugno, a partire dalle prime ore della mattina, sarà effettuata la bonifica dell’area interessata a opera del Genio Militare.

Le tempistiche e le modalità dell’avvio delle operazioni sono state stabilite al termine di una serie di incontri, susseguitisi in questi giorni, presso la Prefettura di Foggia con tutti i soggetti coinvolti. Contemporaneamente, presso il Comune di Foggia è stato istituito il COC - Centro Operativo Comunale, all'interno del quale siedono tutti gli Enti e gli Uffici interessati alla complessa attività di pianificazione degli interventi di bonifica, di evacuazione della popolazione dalla c.d. zona rossa e di sospensione dei servizi (mobilità, utenze domestiche, telefonia).

Al fine di preservare la sicurezza pubblica e garantire il corretto svolgimento delle operazioni, è stato deciso di procedere con la evacuazione parziale e temporanea dell'area interessata, la quale comprenderà un raggio di 430 metri dal luogo del ritrovamento. Questa decisione è stata presa in conformità con le normative vigenti e nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità competenti in materia di ordigni bellici non esplosi, fermo restando che saranno adottate tutte le misure necessarie per minimizzare il disagio per i residenti e le attività commerciali dell'area coinvolta.

Massima attenzione verrà dedicata ai soggetti fragili e alle persone con esigenze speciali in collaborazione con l'ASL, al fine di garantire il loro benessere durante lo svolgimento delle operazioni di evacuazione e bonifica. "Si invita caldamente la popolazione residente e le attività commerciali dell'area coinvolta a collaborare attivamente con le autorità locali, rispettando le disposizioni e le indicazioni che verranno di volta in volta fornite nei prossimi giorni al fine di garantire un'evacuazione sicura e ordinata", precisano dal Comune di Foggia.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti regolarmente attraverso i canali ufficiali del Comune di Foggia, in stretto raccordo con la Prefettura.