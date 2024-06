Europee fermano la reunion estiva 'ai giardinetti'. "Autorizzazione revocata a 24 h dall'evento"

A 24 ore dall'evento arriva il diniego da parte del Comune e 'salta' la reunion estiva del gruppo 'Nostalgia dei Giardinetti'. Il motivo? La concomitanza (già nota all'atto della richiesta) con le Elezioni Europee.

A denunciare la circostanza - "Non ci resta che piangere!", ironizzano - sono proprio gli organizzatori dell'evento: "Ci abbiamo messo anima e corpo per organizzare una bella serata, abbiamo smosso mari e monti per coinvolgere artisti e musicisti", spiegano in un video-denuncia postato sui social.

"Ma a 24 ore dall'evento ci arriva il diniego da parte del Comune", spiegano postando copia del documento. "E pensare che ci avevano orientato loro a spostare la data dal 1° all'8 giugno!", ricordano. "E ora la data è diventata la causa del diniego".

"Ritenuto di non potere escludere che la manifestazione possa essere occasione di violazione del precetto normativo che vieta nei giomi di chiusura della campagna elettorale, ed in costanza dell'esercizio di voto assembramenti prossimi ai seggi", si legge nella nota, "e, non potendo escludere estemporanee e non preventivabili azioni di sostegno a candidati e liste anche in ragione della non limitabilità dell'area impegnata dalla manifestazione e dall'assembramento determinato dalla partecipazione degll astanti, si ritiene prudenzlalmente opportuno richiedere la collaborazione degli organizzatori, al differimento In altra data della apprezzata Iniziativa, al fine di non creare occasioni di turbativa del contesto elettorale".

A questo gli organizzatori non ci stanno: "Siamo amareggiati e dispiaciuti", confessano. "Ma siamo ancora in democrazia. E quindi noi domani saremi qui", assicurano. Anche senza musica, senza dj set e senza street-food. IN pochi minuti, il video-denuncia sta raccogliendo decine di reazioni e solidarietà.