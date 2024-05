A Foggia il congresso regionale 'PSC Assieme': "Sarà punto di riferimento per tutti i carabinieri"

Si è tenuto a Foggia, il primo Congresso regionale dell’associazione sindacale Carabinieri PSC Assieme, nel corso del quale sono stati eletti segretario generale regionale e vicario Angelo Monte e Francesco Altamura, nonchè segretario generale regionale per il ruolo forestale Sante Lucarella, insieme a tutti gli altri dirigenti che guideranno PSC Puglia per i prossimi quattro anni.

“Pianeta Sindacale Carabinieri Puglia si pone come punto di riferimento per tutti i carabinieri della Puglia per un’azione volta a migliorare le condizioni di lavoro dei carabinieri e permettere loro di offrire un servizio sempre migliore a vantaggio di questa bellissima comunità pugliese”, ha dichiarato il neo segretario Monte, che ha voluto ringraziare le centinaia di carabinieri che hanno dato fiducia a questa dirigenza sindacale.

Presente anche il segretario generale nazionale di PSC, Vincenzo Romeo, che ha ricordato la giornata come “un grande momento di democrazia e trasparenza nel percorso sindacale attuato dai carabinieri”.

“Ci attendono sfide importanti”, ha concluso Romeo, “tra le quali la risoluzione della carenza organica e il rinnovo del quadro contrattuale in atto, e auspichiamo un confronto franco, aperto e costruttivo con il Governo per permettere a tutti i carabinieri di operare al meglio delle loro possibilità”.