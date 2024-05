Le donne vittime di violenza si 'liberano' con la danza: "Siamo tornate a vivere, a volerci bene"

Entra nel vivo la seconda fase del progetto Barbablù, realizzato grazie ad una collaborazione tra la OrEx Dance Tribe della foggiana Francesca Trisciuoglio Capozzi e l'associazione 'Impegno Donna' e costituito da una serie di incontri di danza per donne vittime di violenza.

Si chiama 'A passeggio con Barbablù', è finanziato dalla Chiesa Valdese attraverso l'8x1000 e si concluderà con uno spettacolo che andrà in scena il 28 giugno al Teatro Regio di Capitanata a Foggia. Prima del palcoscenico, il progetto ha visto una serie di incontri di lettura con l'associazione 'Parole Contrarie', col supporto del suo presidente, lo psicoterapeuta Alessio Tortorella, per trovare spunti per lo spettacolo finale.

Tutto questo grazie al sostegno del Cav, che ha seguito le protagoniste del progetto passo dopo passo. Sul palco non ci sarà alcuna distinzione tra le ballerine e le donne vittime di violenza, poiché andranno in scena le OrEx, è questa la chiave di lettura di uno spettacolo che è stato scritto insieme proprio per dar seguito al progetto, quindi si può parlare certamente di una 'prima assoluta'. Le donne coinvolte si dicono 'tornate a vivere, a volersi bene', sono uscite gradualmente da quello che è stato un incubo, ma che resterà nelle loro menti e nei loro cuori probabilmente per tutta la vita. Ma adesso si va in scena.