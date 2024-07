Fine dell'incubo per Alessia: arrestato l'uomo che la costringeva a tornare a casa scortata dalla polizia

Quasi due mesi d'inferno. Tanto è durato l'incubo che sembra essere finalmente giunto al termine. La vicenda che Alessia, giovane donna residente in via Podgora, vittima delle "particolari attenzioni" di un senza fissa dimora extracomunitario che bivaccava sotto casa sua, è giunta a una svolta.

In esclusiva a FoggiaToday, la donna raccontò degli enormi disagi vissuti, di come fosse costretta a essere scortata dai carabinieri per rientrare a casa. Addirittura, in una occasione, l'uomo si fece trovare sul posto di lavoro - sito dall'altra parte della città - chiedendo di entrare.

In seguito alla denuncia (cui hanno fatto seguito diverse integrazioni), nei confronti dell'uomo l'Autorità Giudiziaria ha emesso una misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna e alla sua famiglia e il divieto di dimora nel comune di Foggia. Ma malgrado il provvedimento restrittivo, nella giornata di mercoledì l'uomo è stato nuovamente avvistato nei pressi dell'abitazione della donna, la quale ha prontamente allertato le forze dell'ordine.

Gli agenti di Polizia sono giunti sul posto arrestando l'uomo. Stamani la Procura ha confermato l'arresto e la custodia cautelare in carcere. Il prossimo 20 settembre è prevista l'udienza del processo per stalking.

"SIamo grati alla redazione di FoggiaToday, che ha dato voce al nostro disagio, e alle forze dell'ordine (polizia e carabinieri) per non aver mai fatto mancare la propria presenza in questo periodo. Un grazie va anche ad Alfredo Traiano, per il grande supporto che ci ha offerto", le parole di Alessia e di suo marito Alessandro.