Don Gaetano in ospedale, ma il ricovero non è legato al presunto furto subito

Sarebbe dovuto ad alcune complicazioni originate da un problema intestinale, unite ai deleteri effetti del gran caldo di questi ultimi giorni, il ricovero in ospedale di Don Gaetano Marcheggiano, l'anziano sacerdote vittima di un presunto furto avvenuto la scorsa settimana a Foggia.

Come si è detto, lo scorso 19 luglio, il sacerdote è stato trovato all'interno della propria auto - parcheggiata nel cortile antistante la chiesa di San Pio X - in stato confusionale da una volontaria della parrocchia. Immediatamente è stato soccorso dalla volontaria, la quale ha notato che nel borsello del sacerdote mancavano i documenti, tra cui il 'bancomat'.

È stata proprio la donna a sporgere denuncia per ipotesi di reato di furto aggravato, dopo che uno stretto collaboratore del sacerdote in possesso della delega a operare sul conto corrente, l'aveva informata di alcuni movimenti sospetti sul conto corrente di Don Gaetano, il quale non ha fornito spiegazioni né ha voluto sporgere denuncia. Il sacerdote è stato successivamente condotto presso l'Ual, dove attualmente risiede.

Nella giornata di domenica scorsa, don Gaetano ha avuto un malore - verosimilmente causato dal caldo - in seguito al quale è trasportato presso il Pronto Soccorso e successivamente ricoverato al Policlinico Riuniti, dove gli sarebbe stato diagnosticato un problema intestinale.

Dunque, non ci sono correlazioni tra il ricovero e lo 'shock' per il presunto furto subito, sul quale sono in corso le indagini della Polizia.