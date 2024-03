Ascensore "fuori servizio" e bagni inaccessibili, le difficoltà di una studentessa con disabilità: "Disagio e mortificazione"

Dopo mesi di non-funzionamento, l’ascensore di un istituto scolastico va in pensione. “Fuori servizio” sentenzia il cartello definitivamente affisso ieri, che lascia a terra - e non in senso letterale - una studentessa con disabilità, non in grado di deambulare autonomamente.

E’ quanto accade al Liceo Lanza-Perugini di Foggia, istituto frequentato dalla studentessa ormai prossima alla maturità. L’istituto, per intervenire in tempi brevi in favore della ragazza, ha trasferito in tutta fretta l’intera classe in un’altra aula posta al piano terra, nell’area della palestra, ma tale soluzione comporta un ulteriore problema: i bagni non sono accessibili a causa di barriere architettoniche. E comunque, alla studentessa, sono interdette le aule poste al piano superiore, come l’aula magna e le attività periodicamente in essa ospitate.

A denunciare l’accaduto, con una lettera indirizzata al presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti e, per conoscenza, alla dirigente dell’istituto scolastico Mirella Coli, sono i familiari della ragazza, il cui genitore denuncia una situazione “che crea disagio e mortificazione come cittadino, come uomo e come padre di una ragazza con disabilità”, si legge nella lettera.

La ragazza frequenta il quinto anno del liceo Lanza – Perugini, struttura la cui manutenzione ricade nelle responsabilità dell’Ente provinciale. “Fin dall’inizio di quest’anno scolastico, vi è stato un frequente malfunzionamento dell’(unico) ascensore utilizzato da mia figlia per raggiungere la propria aula, situata al primo piano dell’edificio. A tali evenienze - rimarca la famiglia - il personale docente e non docente dell’Istituto ha fatto fronte con apprezzabile professionalità e umanità, talvolta utilizzando l’ascensore presente nell’edificio attiguo (Poerio), collegato con il liceo classico, talaltra aiutando fisicamente mia figlia a salire le scale”.

I problemi dell’ascensore, secondo informazioni note sin dal mese di settembre, derivavano da un malfunzionamento della scheda madre, che andava sostituita. “Ma in luogo della sostituzione, ci si è ‘trascinati’ con soluzioni tampone. Nella giornata di ieri, abbiamo appreso che la ditta che si occupa della manutenzione ha posto definitivamente l’ascensore ‘fuori servizio’ del liceo classico e che – contemporaneamente – non è disponibile nemmeno l’ascensore dell’istituto attiguo”, si legge nella lettera.

La dirigenza dell’Istituto, per limitare il disagio, ha immediatamente disposto il trasferimento dell’aula frequentata dalla studentessa al piano terra, presso gli spazi della palestra. “Purtroppo, questa soluzione (di per sé comunque disagevole per mia figlia e per i compagni di classe) sconta un ulteriore problema: i bagni non sono accessibili a causa di barriere architettoniche. E comunque, sono interdette le aule poste al piano superiore, come l’aula magna”, aggiungono i familiari della studentessa.

“Questa situazione ha ormai assunto contorni grotteschi. L’inefficienza della burocrazia provinciale è resa, purtroppo, ancora più intollerabile dall’arroganza con la quale pur rivendica la bontà del proprio operato o tenta proditoriamente di scaricare le proprie responsabilità su altri. Non è di particolare sollievo il fatto che ormai tra pochi mesi mia figlia terminerà il suo percorso di studi, dal momento che questi problemi si manifesteranno inevitabilmente a danno di altri ragazzi”, proseguono i familiari, che si augurano che tale missiva “possa costituire uno spunto per un autorevole intervento”.