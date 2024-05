Da Foggia a Benevento con un coltello in auto: in quattro finiscono nei guai

Da Foggia a Benevento, con un coltello a serramanico nell'auto. E' quanto scoperto dagli agenti delle 'Volanti' della città campana, la scorsa notte, nell'ambito di un controllo strada operatoro su una Ford Focus in transito lungo via Posillipo.

Come riporta il quotidiano locale 'Ottopagine', nell'auto erano presenti quattro persone, tutte foggiane, due delle quali con precedenti per furto d’auto, rapina e furto con strappo. Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno recuperato un coltello a serramanico e denunciato uno dei quattro per il possesso dell'arma bianca; per altre due, invece, è stato proposto il divieto di ritorno nel comune di Benevento (foglio di via) per 4 anni.