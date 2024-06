Individuato l'autore dell'aggressione omofoba in piazza Mercato

Individuato l'autore dell'aggressione omofoba avvenuta alcune sere fa, in piazza Mercato. Per il fatto, il questore di Foggia, Ferdinando Rossi, ha emesso due provvedimenti a carico del minore che la scorsa settimana, nel centro cittadino, è stato individuato quale probabile autore di un’aggressione a sfondo omofobo.

Al giovane è stato notificato l’avviso orale quale misura di prevenzione nonostante la minore età, ritenendo la persona socialmente pericolosa. Inoltre, il personale della Divisone Anticrimine della questura, sempre a carico dello stesso minore, ha notificato un ulteriore provvedimento di Daspo Urbano (Da.Cu.R.), per cui non potrà frequentare la zona di Piazza Mercato e le strade limitrofe per 3 anni.