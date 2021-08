Camper e roulotte nel centro abitato, scatta il blitz della polizia locale a Foggia: scattano Daspo urbani e sanzioni

L'attività della polizia locale. Maggiormente monitorati parco Volontari della Pace e l'area parcheggio di via Natola, dove solitamente si accampano camper e roulotte di nomadi

/ Via Mario Natola

Intensa attività antidegrado, questa mattina, da parte della Polizia Locale di Foggia, nelle zone periferiche della città.

Maggiormente monitorati parco Volontari della Pace e l'area parcheggio di via Natola dove solitamente si accampano camper e roulotte di nomadi. I controlli effettuati hanno portato all'emissione di 4 ordini di allontanamento (Daspo Urbano) per bivacco nei confronti di altrettanti cittadini dell'est Europa e a 4 contestazioni per la violazione all'ordinanza sindacale n° 70/2009 che vieta gli accampamenti sul territorio di Foggia.

Alcuni dei trasgressori sono stati sorpresi mentre dormivano adagiati su delle panchine e sulle aiuole oppure mentre cucinavano e banchettavano con sedie e tavolini. Riscontrate dagli agenti anche situazioni di sporcizia provocate dal bivacco che saranno segnalate ad Amiu. Adesso, per tutte le persone sanzionate, vi è l'obbligo di allontanarsi dalla zona per 48 ore così come prevede la Legge.