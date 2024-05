Provvedimenti Daspo e Dacur al quartiere ferrovia

Raffica di Daspo e Dacur al quartiere ferrovia di Foggia, dove la polizia - in collaborazione con l’Arma dei carabinieri, la guardia di finanza e la polizia locale - continua nella attività di contrasto al degrado urbano e alla prevenzione e repressione di forme di abusivismo commerciale e di illegalità diffusa.

Gli ultimi servizi effettuati hanno portato alla notifica di tre provvedimenti di Divieto di Accesso nelle Aree Urbane D.Ac.Ur emessi dal questore di Foggia nei confronti di altrettanti soggetti. In particolare, con l’emanazione di tale misura di prevenzione è stato vietato ai destinatari della stessa l’accesso ai bar e agli esercizi pubblici o locali di pubblico trattenimento situati in alcune specifiche aree adiacenti la Stazione Ferroviaria di Foggia, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data della notifica.

Due dei provvedimenti, hanno riguardato soggetti deferiti in stato di libertà perché trovati in possesso di diversi grammi di hashish e marjuana; il terzo è stato emesso nei confronti di un uomo, deferito in quanto trovato in possesso di un taglierino pieghevole.

I servizi operativi, inoltre, hanno portato al sequestro di 76 pezzi di merce venduta abusivamente e 10 segnalazione in prefettura; ancora, una attività commerciale è stata segnalata all’Agenzia delle Entrate per mancata emissione dello scontrino fiscale. 270 sono invece le persone identificate, 51 i veicoli e 9 i locali commerciali sottoposti a controllo. "Le attività di contrasto al degrado urbano - assicurano dalla questura - continueranno senza soluzione di continuità"