Zona stadio blindata in vista di Foggia-Crotone: chiusi bar e strade limitrofe allo 'Zaccheria'

Strade limitrofe allo stadio chiuse in occasione della gara tra Foggia e Crotone. È quanto disposto dalla ordinanza dirigenziale, a seguito della riunione del Gos di ieri. "Per rilevanti questioni di ordine e sicurezza pubblica è stata definita la necessità di adottare provvedimenti particolari in relazione al traffico veicolare e alla sosta dei veicoli al fine di preservare l'incolumità pubblica in occasione dell'incontro di calcio in oggetto", si legge nell'ordinanza con la quale si dispone la chiusura al traffico veicolare con l'istituzione del divieto di sosta 'Rimozione forzata' in ambo i lati di via Gioberti (tratto compreso da Via G. D’Orso a Via A. La Piccirella) e via G. Salvemini (tratto compreso da via Silvio Pellico a Via Gioberti).

La chiusura sarà in vigore quattro ore prima dell'incontro e fino a tre ore dopo la fine dello stesso. Sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli: mezzi militari – della polizia – dei VV.F. e altri mezzi di soccorso (dei mezzi in visita domiciliare) – i residenti muniti di apposito titolo – persone con ridotte capacità motorie – giornalisti muniti di tesserino dell’ordine dei giornalisti – gli arbitri e osservatori arbitrali con tessera AIA – rappresentanti la Procura Federale in possesso di relativa tessera – medici antidoping in possesso della tessera federale – incaricati squadre nazionali con tessera federale – veicoli degli aventi diritto, provenienti da fuori città, compresi nell’elenco redatto dal Foggia Calcio per ogni singola giornata di svolgimento delle manifestazioni.

Contestualmente, la Commissione straordinaria, ha emanato una ordinanza che dispone la chiusura dalle ore 20.00 di domani e sino a un'ora dopo il termine dell'incontro, dei pubblici esercizi posti nelle immediate vicinanze dello stadio 'Zaccheria'. L'ordinanza riguarda il bar 'Dolce bontà' sito in via Labriola, angolo via Gioberti, il bar 'Red black' sito in via Gioberti 16. Si ordina, inoltre, "la stretta osservanza del provvedimento prot. n. 4882 del 14/01/2022 del Servizio Integrato Attività Economiche (SUAP) a carico di Swasyda Srl Annecchini Raffaele – Chiosco ubicato in Via Gioberti angolo Via Salvemini che, comunque, deve restare chiuso". L'inottemperanza alla ordinanza comporterà l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.