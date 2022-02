Crolla palo della luce e si abbatte sulle auto in sosta: paura in via Domenico Caldara

Crolla palo della pubblica illuminazione e si abbatte sulle auto in sosta: è accaduto poco fa, in via Domenico Caldara, in zona San Michele, a Foggia. Tanta paura per residenti e passanti: solo per un caso fortuito non si sono registrati feriti, ma solo lievi danni alle vetture colpite. Sul posto è stato necessario l'intervento di una pattuglia della polizia locale mentre una ditta si occuperà di rimuovere l'ostacolo.