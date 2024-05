Cede grondaia, la postazione 118 di Borgo Incoronata cade a pezzi: "Va messa in sicurezza"

La postazione del 118 di Borgo Incoronata cade a pezzi. Questo racconta l'ultimo episodio, ovvero il cedimento della grossa e pesante grondaia che, lo scorso venerdì 24 maggio, si è staccata crollando al suolo. Solo per un caso fortuito il cedimento non ha causato feriti, nè danni ad automezzi (di soccorso o privati).

Il crollo è avvenuto sul lato della palazzina che ospita l'ingresso pedonale, davanti all'area destinata alla sosta dell'ambulanza e delle auto dei dipendenti. "Se qualcuno si fosse trovato lì, in quel momento, si sarebbe fatto molto male", si sfogano i dipendenti, già vessati da furti e danneggiamenti continui (leggi i precedenti).

La struttura appartiene al Comune di Foggia e, già in passato, erano stati promessi interventi di manutenzione che però, ad oggi, non sono stati ancora effettuati. La situazione però può solo peggiorare: "E' necessario procedere alla messa in sicurezza della palazzina, per poter lavorare in tranquillità per noi e per chiunque si rivolga al servizio".