Torna 'Le vie del mare' per la sicurezza stradale: fermate 20 auto e moto, ed elevate 6 multe

Torna il progetto di sicurezza stradale 'Le vie del mare' che la polizia locale di Foggia porterà avanti, a partire da oggi, 7 luglio e per tutti i weekend di luglio e agosto. Si tratta di controlli mirati sulle vie che portano alle località balneari.

A partire da questa mattina, in via Manfredonia, le pattuglie della 'Locale' hanno fermato oltre 20 tra autovetture e motocicli. Contestate inoltre 6 infrazioni al Codice della Strada, prevalentemente mancato uso delle cinture di sicurezza e mancanza di documenti al seguito.

Nelle giornate indicate con bollino nero, i controlli si concentreranno principalmente su via Manfredonia, via San Severo e via del Mare dove gli operatori di polizia locale distribuiranno un volantino con su riportati i consigli utili ad una guida sicura: dai controlli all'efficienza del veicolo fino alle norme di comportamento per chi si mette al volante.