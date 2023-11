'Sosta selvaggia' nelle vie del centro, tolleranza zero contro i cittadini indisciplinati: fioccano le multe

Controlli serrati degli uomini della Polizia Locale per prevenire e contrastare le condotte non conformi al codice della strada, in particolar modo il fenomeno della sosta selvaggia.

Nella serata di ieri, gli agenti hanno intensificato i controlli nella zone centrali del capoluogo dauno come piazza Cesare Battisti, via Dante Alighieri, Corso Giuseppe Garibaldi, via Duomo, Piazza Martiri Triestini e piazza XX Settembre.

Gli operatori hanno accertato diverse infrazioni relative a soste irregolari, ivi comprese quelle relative all'occupazione indebita degli stalli riservati alle persone diversamente abili, stalli rosa nonché in area pedonale. Irregolarità prontamente sanzionale. "I controlli - fa sapere il Comandante della Polizia Locale Romeo Delle Noci - proseguiranno anche nei prossimi giorni".