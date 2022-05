Polizia locale in azione al Quartiere Ferrovia, stretta su abusivismo e prostituzione: scattano daspo e sequestri

Continuano i controlli da parte della Polizia Locale di Foggia nel Quartiere Ferrovia.

Nella pomeriggio di ieri personale della Polizia Locale di Foggia in assetto Sad ha posto in essere una intensa attività volta a prevenire e reprimere le situazioni di degrado nel Quartiere Ferrovia.

Controlli intensi in via Podgora e via Monfalcone dove gli agenti hanno effettuato 4 distinti sequestri amministrativi di indumenti e scarpe usate vendute abusivamente sulla pubblica via in violazione alla L.R. 24/2015. Sequestrate anche 8 confezioni di carne in scatola scaduta posta in vendita abusivamente.

Sequestri di merce anche in viale XXIV Maggio dove gli agenti hanno intimato 2 ordini di allontanamento per 48 ore (c.d. Daspo Urbano) ad altrettanti ambulanti che effettuavano la vendita di merce nuova in area interdetta e in forma statica. Nei confronti degli stessi è stata accertata l’inottemperanza all’ordine con relativa conseguente segnalazione finalizzata all’emissione del divieto di accesso, cosi come prevede la Legge n°48/2017. In totale sono stati sequestrati 263 pezzi tra capi di abbigliamento, accendini, occhiali ed oggettistica varia.

In via Scillitani ed in piazza Cavour, 2 donne intente a svolgere attività di meretricio sono state sanzionate dagli agenti. Alle due è stato impartito il relativo ordine di allontanamento per 48 ore dalla zona così come prevede la Legge ( c.d. Daspo Urbano). Anche in questo caso, per non aver ottemperato all'ordine imposto dagli agenti, le due donne saranno segnalate ai fini del divieto di accesso.

Infine ordine di allontanamento con recidiva anche per un uomo sorpreso in atteggiamenti di bivacco ed ad urinare sotto i portici di piazzale Vittorio Veneto. Accertate e sanzionate anche 7 infrazioni al Codice della Strada.