Weekend da bollino nero sulle strade del Foggiano: controlli della Polizia Locale, fioccano le sanzioni

Le attività degli agenti si sono concentrate soprattutto su via Manfredonia. Fermata una utilitaria diretta a Manfredonia che circolava scoperta di assicurazione. L'auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo e trasportata presso la depositaria

/ Via Manfredonia

Sono diverse le infrazioni accertate dalla Polizia Locale, nell'ambito dell'iniziativa 'Le vie del mare': anche questo weekend, indicato con bollino nero, le pattuglie del comando di via Manfredi stanno effettuando controlli sulle vie che conducono alle località balneari.

Nel corso dei controlli effettuati su via Manfredonia, gli operatori hanno distribuito un volantino con dei consigli utili per una guida sicura, dai controlli all'efficienza del veicolo fino alle norme di comportamento per chi si mette al volante. Nella sola giornata di oggi sono stati controllati decine di veicoli, diverse le infrazioni accertate e sanzionate.

Nello specifico, una utilitaria diretta a Manfredonia, è stata sottoposta a sequestro amministrativo in quanto circolava senza assicurazione. I controlli si ripeteranno anche domani e nel prossimo weekend.