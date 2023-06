Nuovi controlli nei luoghi della movida, ma il branco torna a colpire in piazza Mercato

Proseguono ancora i controlli della Polizia di Stato, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia locale, finalizzati alla prevenzione e repressione di attività delittuose e a contrastare ogni forma di illegalità. Nella tarda serata di ieri le forze dell’ordine hanno operato nel quadrilatero di piazza Mercato, caratterizzato dalla presenza di numerose attività commerciali, nonché uno dei principali luoghi di aggregazione sociale delle vie del centro storico cittadino.

Nel corso delle operazioni, sono state controllate 16 attività, è stata elevata una sanzione amministrativa per occupazione abusiva di suolo pubblico, sono state identificate 150 persone, controllati 70 veicoli e segnalata una persona per detenzione di sostanza stupefacente. “Anche nella giornata odierna a cura delle Forze di Polizia saranno assicurati attentissimi servizi di controllo del territorio”, fa sapere in una nota la Questura. Tuttavia, sui social si parla di un nuovo caso di aggressione avvenuta proprio in piazza Mercato.

Vittima, un nordafricano, che sarebbe stato picchiato brutalmente, fino a perdere conoscenza, da un gruppo di almeno cinque persone. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale in prognosi riservata. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Si tratta del secondo episodio nel giro di meno di un mese. Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 maggio, infatti, due ragazzi furono aggrediti e picchiati senza motivo. Per una delle due vittime si rese necessario il trasporto al pronto soccorso con una prognosi di ben 27 giorni.

In seguito all’episodio, le forze di polizia hanno intensificato i controlli nelle zone ad alta frequentazione del centro storico, ivi compreso il quadrilatero di piazza Mercato. Controlli che, evidentemente, non hanno scoraggiato le azioni criminali di gruppi di giovanissimi (spesso neanche maggiorenni), che aggrediscono e picchiano in branco e “giocano a fare i boss”.